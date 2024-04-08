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Частину України охопила повітряна тривога, в Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

Понеділок 08 квітня 2024 12:31
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Частину України охопила повітряна тривога, в Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи Фото: в Київській області та інших регіонах оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України, у тому ж числі й Київській області, оголосили повітряну тривогу. У Запоріжжі та Одесі було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:22 повітряну тривогу оголошено у:

  • Київській;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Кіровоградській;
  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Херсонській областях.

Частину України охопила повітряна тривога, в Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

Фото: в Київській області та інших регіонах оголосили повітряну тривогу (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

О 12:00 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Також о 12:18 вони заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Вибухи у Запоріжжі й Одесі

Кореспонденти "Суспільного" повідомили про звуки вибухів, які було чутно в Запоріжжі й Одесі.

Атака на Україну у ніч на 8 квітня

У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну:

  • авіаційною ракетою Х-59;
  • 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.

Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА.

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