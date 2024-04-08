Частину України охопила повітряна тривога, в Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

Фото: в Київській області та інших регіонах оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)

В низці областей України, у тому ж числі й Київській області, оголосили повітряну тривогу. У Запоріжжі та Одесі було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:22 повітряну тривогу оголошено у: Київській;

Вінницькій;

Черкаській;

Одеській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Полтавській;

Харківській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

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