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В Украине объявили масштабную тревогу, предупредили о взлете МиГ-31

Понедельник 08 апреля 2024 13:34
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В Украине объявили масштабную тревогу, предупредили о взлете МиГ-31 Фото: в Украине объявили масштабную тревогу, предупредили о взлете МиГ-31 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:27 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины:

В Украине объявили масштабную тревогу, предупредили о взлете МиГ-31

Фото: в Украине объявили масштабную тревогу, предупредили о взлете МиГ-31 (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Не первая тревога

Около 12:20 в Киевской области, а также ряде регионов уже объявляли воздушную тревогу. Тогда же предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Также во время тревоги звуки взрывов раздавались в Запорожье и Одессе.

Атака на Украину в ночь на 8 апреля

В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину:

  • авиационной ракетой Х-59;
  • 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.

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