По состоянию на 13:27 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины:

Фото: в Украине объявили масштабную тревогу, предупредили о взлете МиГ-31 (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Не первая тревога

Около 12:20 в Киевской области, а также ряде регионов уже объявляли воздушную тревогу. Тогда же предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Также во время тревоги звуки взрывов раздавались в Запорожье и Одессе.

Атака на Украину в ночь на 8 апреля

В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину:

авиационной ракетой Х-59;

24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.