В Украине объявили масштабную тревогу, предупредили о взлете МиГ-31
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:27 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины:
Фото: в Украине объявили масштабную тревогу, предупредили о взлете МиГ-31 (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы предупредили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Не первая тревога
Около 12:20 в Киевской области, а также ряде регионов уже объявляли воздушную тревогу. Тогда же предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Также во время тревоги звуки взрывов раздавались в Запорожье и Одессе.
Атака на Украину в ночь на 8 апреля
В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину:
- авиационной ракетой Х-59;
- 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.
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