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В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російських винищувачів МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:20 повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Попереджають про МіГ-31К 

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Обстріл у ніч на 5 вересня 

У ніч на 5 вересня російські терористи атакували Україну: 

  • балістичною ракетою "Іскандер-М", яка була запущена з тимчасово окупованого Криму; 
  • 78-ма дронами типу Shahed. БпЛА запускали з російських Курську, Єйську й Приморсько-Ахтарську. 

До відбиття атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 60 дронів. Зокрема два з них повернулись назад до Росії, а один - "загубився" у Білорусі.

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