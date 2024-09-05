В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російських винищувачів МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:20 повітряну тривогу оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
У ніч на 5 вересня російські терористи атакували Україну:
До відбиття атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 60 дронів. Зокрема два з них повернулись назад до Росії, а один - "загубився" у Білорусі.
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