В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина

Станом на 12:20 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Попереджають про МіГ-31К

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Обстріл у ніч на 5 вересня

У ніч на 5 вересня російські терористи атакували Україну:

балістичною ракетою "Іскандер-М", яка була запущена з тимчасово окупованого Криму;

78-ма дронами типу Shahed. БпЛА запускали з російських Курську, Єйську й Приморсько-Ахтарську.

До відбиття атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 60 дронів. Зокрема два з них повернулись назад до Росії, а один - "загубився" у Білорусі.