Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 80 дронами. Скільки збила ППО

В ніч на 5 вересня РФ атакувала Україну 78 "Шахедами" та однією ракетою "Іскандер-М". ППО збила 60 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один - у Білорусь. 15 - локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила", - констатували військові.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У ніч на 5 вересня ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із окупованого Криму та 78-ма ударними БПЛА типу "Shahed", райони пусків - Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч на 5 вересня знову атакували Україну дронами та балістичною ракетою.

Зокрема, у Києві лунали вибухи. У столиці та у Київській області працювала ППО. Зазначимо, що жодний "Шахед", що летів на Київ, не досяг мети, тривога тривала понад 9 годин. З цікавого - БПЛА у повітряний простір заходили не групами.

Також повідомлялося про заліт російських дронів на територію Білорусі. Вже вранці в Міноборони Білорусі підтвердили нічну роботу ППО по дронах, але не назвали їх "російськими".

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