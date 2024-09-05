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В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российских истребителей МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:20 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Предупреждают о МиГ-31К

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

Обстрел в ночь на 5 сентября 

В ночь на 5 сентября российские террористы атаковали Украину: 

  • баллистической ракетой "Искандер-М", которая была запущена с временно оккупированного Крыма; 
  • 78-ю дронами типа Shahed. БпЛА запускали из российских Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска. 

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 60 дронов. В частности два из них вернулись обратно в Россию, а один - "потерялся" в Беларуси.

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