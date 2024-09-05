В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

По состоянию на 12:20 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Предупреждают о МиГ-31К

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрел в ночь на 5 сентября

В ночь на 5 сентября российские террористы атаковали Украину:

баллистической ракетой "Искандер-М", которая была запущена с временно оккупированного Крыма;

78-ю дронами типа Shahed. БпЛА запускали из российских Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска.

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 60 дронов. В частности два из них вернулись обратно в Россию, а один - "потерялся" в Беларуси.