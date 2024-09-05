В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российских истребителей МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:20 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ночь на 5 сентября российские террористы атаковали Украину:
К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 60 дронов. В частности два из них вернулись обратно в Россию, а один - "потерялся" в Беларуси.
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