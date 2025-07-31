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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Четвер 31 липня 2025 21:14
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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К Фото: в Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні ввечері, 31 липня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили військові.

Карта повітряних тривог станом на 21:14

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Зазначимо, при зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год, що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.

Крім того, "Кинджал" може маневрувати протягом всього польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Оновлено 21:23

В Україні відбій повітряної тривоги через ракетну загрозу.

Атака на Київ 31 липня

Нагадаємо, в ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами. Найсильніше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 15 людей, серед яких двоє дітей. Постраждали понад 130 осіб.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна в Україні Повітряні сили України Повітряна тривога МіГ-31К Ракетна атака
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