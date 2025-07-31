В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили військові.

Карта повітряних тривог станом на 21:14

Зазначимо, при зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год, що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.

Крім того, "Кинджал" може маневрувати протягом всього польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Оновлено 21:23

В Україні відбій повітряної тривоги через ракетну загрозу.