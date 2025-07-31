В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

В Украине вечером, 31 июля, объявили масштабную воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили военные. Карта воздушных тревог по состоянию на 21:14 Отметим, при взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал". Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч, что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot. Кроме того, "Кинжал" может маневрировать в течение всего полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Обновлено 21:23 В Украине отбой воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.