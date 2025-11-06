В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у чому причина

В Україні сьогодні вдень, 6 листопада, оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт літака МіГ-31, який є носієм аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Також у Повітряних силах повідомляли про наявність ударних дронів повітряному просторі Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської областей.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Удари росіян по Україні в ніч на 6 листопада

Нагадаємо, ворог масовано атакував у ніч на 6 листопада Кам'янське Дніпропетровської області безпілотниками. Внаслідок масованої атаки по місту виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто, понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. Постраждали 8 людей.

Також повідомлялось, що російські окупанти здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по території Чернігівської області. Протягом доби з 5 на 6 листопада в регіоні пролунало 104 вибухи.

За словами голови ОВА, учора ввечері російські безпілотники - "Герані" - атакували енергообʼєкт у прикордонній громаді Чернігівського району.

На місці прильоту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Вночі атаки безпілотників продовжилися. Зокрема, дрони летіли в напрямку Чернігова, однак влучань на території міста не зафіксовано.

За даними "Укренерго", після нічних ударів росіян одразу у кількох регіонах зафіксовані знеструмлення, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.