Главная » Новости » Война в Украине

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в чем причина

Четверг 06 ноября 2025 11:18
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в чем причина Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня днем, 6 ноября, объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета самолета МиГ-31, который является носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Также в Воздушных силах сообщали о наличии ударных дронов в воздушном пространстве Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

Удары россиян по Украине в ночь на 6 ноября

Напомним, враг массированно атаковал в ночь на 6 ноября Каменское Днепропетровской области беспилотниками. В результате массированной атаки по городу возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки. Повреждены авто, изуродованы инфраструктура, транспортное предприятие. Пострадали 8 человек.

Также сообщалось, что российские оккупанты совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Черниговской области. В течение суток с 5 на 6 ноября в регионе прогремело 104 взрыва.

По словам главы ОГА, вчера вечером российские беспилотники - "Герани" - атаковали энергообъект в приграничной общине Черниговского района.

На месте прилета возник пожар, который оперативно ликвидировали. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ночью атаки беспилотников продолжились. В частности, дроны летели в направлении Чернигова, однако попаданий на территории города не зафиксировано.

По данным "Укрэнерго", после ночных ударов россиян сразу в нескольких регионах зафиксированы обесточивания, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

