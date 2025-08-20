В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у ЗСУ назвали причину

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 20 серпня, ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти. Обстрілом пошкоджено 39 приватних будинків, один двоповерховий багатоквартирний будинок, а також нежитлові та виробничі приміщення.

Крім того, сьогодні атакували Ізмаїл Одеської області ударними дронами. В результаті обстрілу виникла велика пожежа, відомо про одного пораненого.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог вночі запустив по Україні дві ракети "Іскандер-М" та 93 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори. Сили ППО збили або подавили одну з двох балістичних ракет та 62 ворожі безпілотники.