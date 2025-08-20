RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в ВСУ назвали причину

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня днем, 20 августа, объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов" МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Также в южных регионах добавилась угроза применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Через 25 минут, в 12:45, в Воздушных силах сообщили об отбое воздушной угрозы.

 

Ночная атака на Украину

Напомним, что сегодня ночью, 20 августа, враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка на Сумщине. Известно о более 10 пострадавших, среди которых дети. Обстрелом повреждены 39 частных домов, один двухэтажный многоквартирный дом, а также нежилые и производственные помещения.

Кроме того, сегодня атаковали Измаил Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возник большой пожар, известно об одном раненом.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг ночью запустил по Украине две ракеты "Искандер-М" и 93 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО сбили или подавили одну из двух баллистических ракет и 62 вражеских беспилотника.

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31КВоздушная тревога