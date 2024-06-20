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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина

ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як й згадувалось вище, станом на 13:52 повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Зліт МіГ-31К 

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), своєю чергою, попередили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований на території російської Нижньогородської області. 

Масований обстріл у ніч на 20 червня 

Цієї ночі, 20 червня, російські терористи застосували проти України 36 засобів повітряного нападу. Ворог атакував не лише дронами, але й ракетами. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити: 4 крилаті ракети, 1 авіаційну ракету, а також 27 БпЛА типу Shahed. 

Як розповіли в "Укренерго", головною цілю для ворога були українські електростанції. Зокрема внаслідок обстрілів поранення отримали семеро енергетиків. 

Тим часом у Херсоні через обстріли зникло електропостачання

Детальніше про наслідки після масованого обстрілу - за посиланням

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніПовітряна тривога