В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Де оголошена тривога

Станом на 17:56 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії. Літак є носієм ракет "Кинджал".

Відбій повітряної тривоги

Станом на 18:16 в Україні почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Не перша повітряна тривога

Сьогодні, 7 березня, після 14:30 у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу пуску керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога. Після цього у Сумах пролунав вибух. Як розповіли в Сумській обласній військові адміністрації, була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Внаслідок удару були пошкоджені приміщення:

школи;

центральної міської лікарні;

обласного центру екстреної медичної допомоги;

водоканалу.

Також одна людина отримала поранення.