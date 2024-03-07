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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Четвер 07 березня 2024 18:02
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій) Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 17:56 мапа виглядає так:

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії. Літак є носієм ракет "Кинджал".

Відбій повітряної тривоги

Станом на 18:16 в Україні почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Не перша повітряна тривога

Сьогодні, 7 березня, після 14:30 у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу пуску керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога. Після цього у Сумах пролунав вибух. Як розповіли в Сумській обласній військові адміністрації, була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Внаслідок удару були пошкоджені приміщення:

  • школи;
  • центральної міської лікарні;
  • обласного центру екстреної медичної допомоги;
  • водоканалу.

Також одна людина отримала поранення.

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