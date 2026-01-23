ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

По Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, були пуски "Кинджалів"

Україна, П'ятниця 23 січня 2026 17:00
По Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, були пуски "Кинджалів" Фото: винищувач МіГ-31К з ракетою "Кинджал" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні в другій половині дня 23 січня оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російських МіГ-31К та пуски ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - повідомили у ПС ЗСУ.

За даними моніторів, росіяни підняли в повітря два літаки та здійснили пуски ракет по Київській області. Через загрозу тривогу оголошували в усіх регіонах України, карта повітряних тривог виглядає так:

По Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, були пуски &quot;Кинджалів&quot;

Російський гіперзвуковий ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" - сучасна російська ракета з ядерним або звичайним боєзарядом, прийнята на озброєння 2018 року. Росіяни називають її "гіперзвуковою", але реально це аеробалістична ракета.

Заявлена росіянами швидкість ракети - 10 Махів, або приблизно 12 000 кілометрів на годину. Реальна швидкість "Кинджалу" значно менша. Основним носієм "Кинджала" є винищувач-перехоплювач МіГ-31К, який може нести одну ракету і вражати цілі на дистанції до 2 000 кілометрів.

Попри усі заявлені характеристики ракета перехоплюється системами протиповітряної оборони Patriot та вразлива до глушіння. З усім тим, вона залишається одним з найнебезпечніших (та найдорожчих) видів озброєння Росії.

Минулого разу тривогу в Україні через "Кинджали" оголошували в ніч на 9 січня, під час одного з масованих ракетно-дронових терактів Росії проти української енергетики. До цього окупанти підіймали носії "Кинджалів" у ніч на 5 січня.

Російська Федерація Україна МіГ-31К Війна в Україні
