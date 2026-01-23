ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

По Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, были пуски "Кинжалов"

Украина, Пятница 23 января 2026 17:00
UA EN RU
По Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, были пуски "Кинжалов" Фото: истребитель МиГ-31К с ракетой "Кинжал" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине во второй половине дня 23 января объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российских МиГ-31К и пусков ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - сообщили в ВС ВСУ.

По данным мониторов, россияне подняли в воздух два самолета и осуществили пуски ракет по Киевской области. Из-за угрозы тревогу объявляли во всех регионах Украины, карта воздушных тревог выглядит так:

По Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, были пуски &quot;Кинжалов&quot;

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" - современная российская ракета с ядерным или обычным боезарядом, принятая на вооружение в 2018 году. Россияне называют ее "гиперзвуковой", но реально это аэробаллистическая ракета.

Заявленная россиянами скорость ракеты - 10 Махов, или примерно 12 000 километров в час. Реальная скорость "Кинжала" значительно меньше. Основным носителем "Кинжала" является истребитель-перехватчик МиГ-31К, который может нести одну ракету и поражать цели на дистанции до 2 000 километров.

Несмотря на все заявленные характеристики ракета перехватывается системами противовоздушной обороны Patriot и уязвима к глушению. Тем не менее, она остается одним из самых опасных (и самых дорогих) видов вооружения России.

В прошлый раз тревогу в Украине из-за "Кинжалов" объявляли в ночь на 9 января, во время одного из массированных ракетно-дронных терактов России против украинской энергетики. До этого оккупанты поднимали носители "Кинжалов" в ночь на 5 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина МіГ-31К Война в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов