В Україні масштабна тривога: РФ підняла носії "Кинджалів" МіГ-31К

П'ятниця 09 січня 2026 02:18
В Україні масштабна тривога: РФ підняла носії "Кинджалів" МіГ-31К Фото: зафіксовано зліт МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 9 січня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною стала ракетна небезпека через зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на зараз карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі продовжується по всій Україні.

В Україні масштабна тривога: РФ підняла носії &quot;Кинджалів&quot; МіГ-31К

Новина доповнюється...

МіГ-31К Війна в Україні
