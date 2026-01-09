В Україні масштабна тривога: РФ підняла носії "Кинджалів" МіГ-31К

В ніч на 9 січня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною стала ракетна небезпека через зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.