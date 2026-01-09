В Україні масштабна тривога: РФ підняла носії "Кинджалів" МіГ-31К
Фото: зафіксовано зліт МіГ-31К (wikipedia.org)
В ніч на 9 січня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною стала ракетна небезпека через зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на зараз карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі продовжується по всій Україні.
Новина доповнюється...