ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Україна, Вівторок 25 листопада 2025 07:05
UA EN RU
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31К - літака-носія гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски ворожих ракет із території Сумської області та зафіксували їхній рух у бік Чернігівщини, після чого траєкторія змінилася у напрямку столиці.

Близько 06:58 було зафіксовано пуск ракети "Кинджал" із Сумської області в напрямку Чернігівщини та Києва. Через кілька хвилин - о 06:59 - ЗСУ повідомили про ймовірний пуск другої ракети "Кинджал".

Це одна з найнебезпечніших систем озброєння, що перебувають на озброєнні Росії. Через їхню швидкість та здатність маневрувати в польоті ракети "Кинжал" становлять критичну загрозу для цивільної інфраструктури та життя людей.

О 07:03 надійшло офіційне попередження для Києва та області: крилаті ракети наближаються зі сходу, усіх мешканців закликали залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Станом на 7:00 карта Україна повністю почервоніла.

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Влада та рятувальні служби закликають громадян негайно пройти в укриття або безпечні місця, не перебувати біля вікон і слідкувати лише за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія влаштувала цинічну комбіновану атаку на Київ. За допомогою ракет та безпілотників по столиці пролунали вибухи, що призвели до проблем з енерго- та водопостачанням.

Були зруйновані житлові будинки в Печерському та Дніпровському районах, де виникли пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Ракетна атака
Новини
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України