Война в Украине

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Украина, Вторник 25 ноября 2025 07:05
В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
Автор: Оксана Гапончук

В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31К - самолета-носителя гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - заявили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках вражеских ракет с территории Сумской области и зафиксировали их движение в сторону Черниговщины, после чего траектория изменилась в направлении столицы.

Около 06:58 был зафиксирован пуск ракеты "Кинжал" из Сумской области в направлении Черниговщины и Киева. Через несколько минут - в 06:59 - ВСУ сообщили о вероятном пуске второй ракеты "Кинжал".

Это одна из самых опасных систем вооружения, находящихся на вооружении России. Из-за их скорости и способности маневрировать в полете ракеты "Кинжал" представляют критическую угрозу для гражданской инфраструктуры и жизни людей.

В 07:03 поступило официальное предупреждение для Киева и области: крылатые ракеты приближаются с востока, всех жителей призвали оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

По состоянию на 7:00 карта Украины полностью покраснела.

Власти и спасательные службы призывают граждан немедленно пройти в укрытие или безопасные места, не находиться у окон и следить только за официальными сообщениями.

Напомним, в ночь на 25 ноября Россия устроила циничную комбинированную атаку на Киев. С помощью ракет и беспилотников по столице прогремели взрывы, которые привели к проблемам с энерго- и водоснабжением.

Были разрушены жилые дома в Печерском и Днепровском районах, где возникли пожары.

Воздушные силы Украины Ракетная атака
