У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики

Ракетна атака РФ проти України

В ніч на 6 квітня російські терористи завдали по Україні комбінованого удару дронами-камікадзе та крилатими і балістичними ракетами.

Ввечері 5 квітня агресор запустив у напрямку країни велику кількість ударних дронів.

У Миколаєві дрони влучили у приватні будинки, виникли пожежі.

Близько 02:00 загарбники запустили по Україні крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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