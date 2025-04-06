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У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: по всій Україні оглошено тривогу через удари балістичними ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях,  де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні о 04:58.

Згодом у Києві пролунала серія потужних вибухів. Працюють сили ППО.

О 05:09 військові повідомили про повторні пуски балістики. До відбою людям радять перебувати в укриттях.

Станом на 04:57 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Ракетна атака РФ проти України

В ніч на 6 квітня російські терористи завдали по Україні комбінованого удару дронами-камікадзе та крилатими і балістичними ракетами.

Ввечері 5 квітня агресор запустив у напрямку країни велику кількість ударних дронів.

У Миколаєві дрони влучили у приватні будинки, виникли пожежі.

Близько 02:00 загарбники запустили по Україні крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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