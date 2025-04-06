Во многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
Позже в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Работают силы ПВО.
В 05:09 военные сообщили о повторных пусках баллистики. До отбоя людям советуют находиться в укрытиях.
По состоянию на 04:57 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
В ночь на 6 апреля российские террористы нанесли по Украине комбинированный удар дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.
Вечером 5 апреля агрессор запустил в направлении страны большое количество ударных дронов.
В Николаеве БпЛА поразили в частные дома, возникли пожары.
Около 02:00 захватчики обстреляли Украину крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Тем временем группа стратегических бомбардировщиков Ту-95 направляется на пусковые рубежи в район Каспийского моря. Вхождение ракет в воздушное пространство Украины ожидается до 06:00.
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