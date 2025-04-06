Во многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Ракетная атака РФ против Украины

В ночь на 6 апреля российские террористы нанесли по Украине комбинированный удар дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

Вечером 5 апреля агрессор запустил в направлении страны большое количество ударных дронов.

В Николаеве БпЛА поразили в частные дома, возникли пожары.

Около 02:00 захватчики обстреляли Украину крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Тем временем группа стратегических бомбардировщиков Ту-95 направляется на пусковые рубежи в район Каспийского моря. Вхождение ракет в воздушное пространство Украины ожидается до 06:00.

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