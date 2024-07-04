UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

Фото: Росія підняла в повітря носія ракет "Кинджал" (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

На всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні.

Винищувач Міг-31 є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", що заходять і атакують ціль зі стратосфери на надзвуковій швидкості. Ракети цього типу можуть уразити цілі в будь-якому регіоні України.

Моніторингові пабліки повідомляють, що станом на зараз відбуваються тренування в межах Нижньогородської, Рязанської, Тамбовської, Пензенської області та Республіки Мордовія. Попередньо без пусків ракет "Кинджал".

Також повідомляється про зліт групи бомбардувальників Ту-22М3 з аедрому "Енгельс" у Саратовській області.

Оновлено 0:07

У Повітряних силах оголосили відбій повітряної тривоги у Києві через загрозу МіГ-31К. Також пішли відбої тривог по областях

Водночас, у Київській області триває повітряна тривога через атаку "Шахедів".

Атаки РФ проти України

Нагадаємо, ввечері у четвер, 4 липня, російські загарбники запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". Вони рухаються з півночі через Сумську та Чернігівську області.

Також у четвер в Одесі пролунав вибух під час тривоги. За даними Повітряних сил, агресор застосував балістичне озброєння.

Удар було завдано по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки одна людина загинула, семеро зазнали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіГ-31КВійна Росії проти України