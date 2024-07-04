В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении.

Истребитель МиГ-31 является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые заходят и атакуют цель из стратосферы на сверхзвуковой скорости. Ракеты этого типа могут поразить цели в любом регионе Украины.

Мониторинговые паблики сообщают, что по состоянию на сейчас происходят тренировки в пределах Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской области и Республики Мордовия. Предварительно без пусков ракет "Кинжал".

Также сообщается о взлете группы бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.

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В Воздушых силах объявили отбой воздушной тревоги в Киеве из-за угрозы МиГ-31К. Также пошли отбои тревог по областям.