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В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов

Фото: Россия подняла в воздух носителя ракет "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении.

Истребитель МиГ-31 является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые заходят и атакуют цель из стратосферы на сверхзвуковой скорости. Ракеты этого типа могут поразить цели в любом регионе Украины.

Мониторинговые паблики сообщают, что по состоянию на сейчас происходят тренировки в пределах Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской области и Республики Мордовия. Предварительно без пусков ракет "Кинжал".

Также сообщается о взлете группы бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.

Обновлено 0:07

В Воздушых силах объявили отбой воздушной тревоги в Киеве из-за угрозы МиГ-31К. Также пошли отбои тревог по областям.

Атаки РФ против Украины

Напомним, вечером в четверг, 4 июля, российские захватчики запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". Они движутся с севера через Сумскую и Черниговскую области.

Также в четверг в Одессе прогремел взрыв во время тревоги. По данным Воздушных сил, агрессор применил баллистическое вооружение.

Удар был нанесен по портовой инфраструктуре. В результате атаки один человек погиб, семеро получили ранения.

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МіГ-31КВойна России против Украины