У Одесі пролунав вибух, перед цим попереджали про загрозу балістики
У Одесі під час тривоги пролунав вибух. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеса Геннадія Труханова.
"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов.
Варто додати, що перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Після цього стало відомо про швидкісну ціль в напрямку Одеської області.
Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
Станом на 16:50, повітряна тривога оголошена у:
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Херсонській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Харківській області;
- Полтавській області.
Фото: повітряна тривога станом на 16:50 (alerts.in.ua)
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