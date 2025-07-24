В Україні оголошено масштабну тривогу: росіяни підняли МіГ-31К

В Україні у четвер, 24 липня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К№, - повідомили Повітряні сили.
Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.
Оновлено на 16:10
Станом на 16:10 у регіонах України оголосили відбій ракетної загрози.
Від початку повномасштабної агресії російські війська постійно обстрілюють українські міста й села, використовуючи ракети, авіабомби, артилерію та дрони.
Як розповів президент Володимир Зеленський, цієї ночі ворог застосував 103 дрони, серед яких більшість "Шахеди", та чотири ракети.
Зокрема, в ніч на 24 липня російські терористи застосували проти Одеси більше 30 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.