В Україні оголошено масштабну тривогу: росіяни підняли МіГ-31К

Обстріл України у ніч на 24 липня

Від початку повномасштабної агресії російські війська постійно обстрілюють українські міста й села, використовуючи ракети, авіабомби, артилерію та дрони.

Як розповів президент Володимир Зеленський, цієї ночі ворог застосував 103 дрони, серед яких більшість "Шахеди", та чотири ракети.

Зокрема, в ніч на 24 липня російські терористи застосували проти Одеси більше 30 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

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