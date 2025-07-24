В Украине объявлена масштабная тревога: россияне подняли МиГ-31К

В Украине в четверг, 24 июля, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К№, - сообщили Воздушные силы.
Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.
Обновлено на 16:10
По состоянию на 16:10, в регионах Украины объявили отбой ракетной угрозы.
С начала полномасштабной агрессии российские войска постоянно обстреливают украинские города и села, используя ракеты, авиабомбы, артиллерию и дроны.
Как рассказал президент Владимир Зеленский, этой ночью враг при менил 103 дрона, среди которых большинство "Шахеды", и четыре ракеты.
В частности, в ночь на 24 июля российские террористы применили против Одессы более 30 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В результате атаки пострадали четыре человека.
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