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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Украине объявлена масштабная тревога: россияне подняли МиГ-31К

Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога 24 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 24 июля, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К№, - сообщили Воздушные силы.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.

Где тревога

Обновлено на 16:10

По состоянию на 16:10, в регионах Украины объявили отбой ракетной угрозы. 
 

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

С начала полномасштабной агрессии российские войска постоянно обстреливают украинские города и села, используя ракеты, авиабомбы, артиллерию и дроны.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, этой ночью враг при менил 103 дрона, среди которых большинство "Шахеды", и четыре ракеты.

В частности, в ночь на 24 июля российские террористы применили против Одессы более 30 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В результате атаки пострадали четыре человека.

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