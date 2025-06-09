В Украине объявлена масштабная тревога, предупреждают о пуске ракет

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского МиГ-31К и пуске ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 08:58 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: воздушная тревога по состоянию на 08:58 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности ведомство предупреждает о ракетах, которые сейчас движутся в направлении Ровенской области.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия систематически обстреливает территорию Украины, используя широкий арсенал средств поражения - от ракет и управляемых авиационных бомб (КАБов) до артиллерии и ударных дронов. Основной целью таких атак часто становятся гражданские объекты - жилые дома, медицинские учреждения, объекты энергетики и инфраструктуры.

Особенно интенсивно враг применяет дроны, которые запускает практически ежесуточно, устраивая массированные атаки по разным регионам страны. Например, в ночь на 8 июня россияне запустили 49 "Шахедов" и несколько ракет.