Росіяни вночі атакували Україну ракетами та дронами: влучання у п'яти місцях
Російські загарбники атакували Україну дронами і ракетами в ніч на 8 червня. Було зафіксовано влучання у п'яти локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі ворог атакував Україну:
- 49 "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів, райони пусків - Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
- протикорабельною ракетою Онікс, пуск із Криму;
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, пуски із повітряного простору Запорізької області.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Сили ППО знешкодили 40 дронів на сході, півдні, півночі та в центрі країни: 22 - збили, ще 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, основні напрямки повітряного удару - Харківська та Донецька області. Зафіксовано влучання у п'яти локаціях.
Масовані атаки РФ
Нагадаємо, в ніч на 6 червня Росія масовано вдарили по Україні "Шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Під ударом була низка регіонів - Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.
У Києві через ворожу атаку загинули троє рятувальників. Більше про наслідки російського удару - у матеріалі РБК-Україна.
Вночі 7 червня окупати вдарили по Харкову. Мер міста назвав обстріл найпотужнішим за весь час війни. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених.
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