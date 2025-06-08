Росіяни вночі атакували Україну ракетами та дронами: влучання у п'яти місцях

Російські загарбники атакували Україну дронами і ракетами в ніч на 8 червня. Було зафіксовано влучання у п'яти локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, основні напрямки повітряного удару - Харківська та Донецька області. Зафіксовано влучання у п'яти локаціях.

Сили ППО знешкодили 40 дронів на сході, півдні, півночі та в центрі країни: 22 - збили, ще 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, в ніч на 6 червня Росія масовано вдарили по Україні "Шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Під ударом була низка регіонів - Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.

У Києві через ворожу атаку загинули троє рятувальників. Більше про наслідки російського удару - у матеріалі РБК-Україна.

Вночі 7 червня окупати вдарили по Харкову. Мер міста назвав обстріл найпотужнішим за весь час війни. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.