ua en ru
Нд, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни вночі атакували Україну ракетами та дронами: влучання у п'яти місцях

Україна , Неділя 08 червня 2025 09:32
UA EN RU
Росіяни вночі атакували Україну ракетами та дронами: влучання у п'яти місцях Фото: РФ атакувала Україну ракетами та дронами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники атакували Україну дронами і ракетами в ніч на 8 червня. Було зафіксовано влучання у п'яти локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі ворог атакував Україну:

  • 49 "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів, райони пусків - Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
  • протикорабельною ракетою Онікс, пуск із Криму;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, пуски із повітряного простору Запорізької області.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили ППО знешкодили 40 дронів на сході, півдні, півночі та в центрі країни: 22 - збили, ще 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, основні напрямки повітряного удару - Харківська та Донецька області. Зафіксовано влучання у п'яти локаціях.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, в ніч на 6 червня Росія масовано вдарили по Україні "Шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Під ударом була низка регіонів - Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.

У Києві через ворожу атаку загинули троє рятувальників. Більше про наслідки російського удару - у матеріалі РБК-Україна.

Вночі 7 червня окупати вдарили по Харкову. Мер міста назвав обстріл найпотужнішим за весь час війни. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
NEWS
Унікальні кадри "Павутини": СБУ показала політ дрона до ураження Ту-22М3
Унікальні кадри "Павутини": СБУ показала політ дрона до ураження Ту-22М3
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках