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В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Четвер 17 квітня 2025 13:51
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В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина Ілюстративне зображення: в Україні оголошено масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:45 повітряну тривогу оголошено по усій Україні.

В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:45 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - пишуть Повітряні сили.

Зокрема попереджають про керовані авіаційні бомби (КАБи) в напрямку Донецької області.

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно обстрілює територію України, у тому ж числі й цивільні об'єкти країни. Під ударами опиняються житлові будинки, лікарні, школи, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атак гинуть і отримують поранення мирні жителі, серед яких часто є діти.

Для обстрілів використовуються різноманітні види озброєння - ракети різного типу, дрони-камікадзе, артилерія, авіаційні бомби. Практично щоночі Росія також запускає ударні БпЛА. Наприклад, у ніч на 17 квітня терористи атакували Україну 5 ракетами й 75 дронами.

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