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В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Четверг 17 апреля 2025 13:51
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В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина Иллюстративное изображение: в Украине объявлена масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:45 воздушная тревога объявлена по всей Украине.

В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:45 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!", - пишут Воздушные силы.

В частности предупреждают об управляемых авиационных бомбах (КАБы) в направлении Донецкой области.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно обстреливает территорию Украины, в том числе и гражданские объекты страны. Под ударами оказываются жилые дома, больницы, школы, объекты критической инфраструктуры. В результате атак гибнут и получают ранения мирные жители, среди которых часто есть дети.

Для обстрелов используются различные виды вооружения - ракеты различного типа, дроны-камикадзе, артиллерия, авиационные бомбы. Практически каждую ночь Россия также запускает ударные БпЛА. Например, в ночь на 17 апреля террористы атаковали Украину 5 ракетами и 75 дронами.

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Российская Федерация Война в Украине Воздушная тревога
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