ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Середа 24 січня 2024 11:49
UA EN RU
В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина Фото: в Україні оголошено масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 11:44 мапа виглядає так:

В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

О 11:41 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Харківську та Донецьку області. Вже через хвилину Україною почала ширитись повітряна небезпека.

Нічна атака "Шахедів"

В ніч із 23 на 24 січня терористи вкотре атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Українські сили ППО знищили один ворожий дрон-камікадзе. Загалом ворог застосував шість БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні воздушная тревога
NEWS
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні