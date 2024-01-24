В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 11:44 мапа виглядає так: Фото: карта тривог України (alerts.in.ua) Що кажуть Повітряні сили О 11:41 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Харківську та Донецьку області. Вже через хвилину Україною почала ширитись повітряна небезпека. Нічна атака "Шахедів" В ніч із 23 на 24 січня терористи вкотре атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Українські сили ППО знищили один ворожий дрон-камікадзе. Загалом ворог застосував шість БпЛА.