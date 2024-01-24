Нічний удар "Шахедів": у Генштабі розповіли про роботу ППО

Російські війська в ніч із 23 на 24 січня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед", українські сили ППО знищили один ворожий дрон-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"За минулу добу російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одного ворожого дрон-камікадзе.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. За даними Повітряних сил ЗСУ, ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Повідомлялося, що під ударом росіян опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування об'єктів інфраструктури та житлових будинків.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.