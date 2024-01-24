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В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Среда 24 января 2024 11:49
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В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина Фото: в Украине объявлена масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. По состоянию на 11:44 карта выглядит так:

В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

В 11:41 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности Харьковскую и Донецкую области. Уже через минуту Украиной начала распространяться воздушная опасность.

Ночная атака "Шахедов"

В ночь с 23 на 24 января террористы в очередной раз атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Украинские силы ПВО уничтожили один вражеский дрон-камикадзе. В общей сложности враг применил шесть БпЛА.

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Война в Украине воздушная тревога
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