В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Где объявлена тревога

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. По состоянию на 11:44 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

В 11:41 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности Харьковскую и Донецкую области. Уже через минуту Украиной начала распространяться воздушная опасность.

Ночная атака "Шахедов"

В ночь с 23 на 24 января террористы в очередной раз атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Украинские силы ПВО уничтожили один вражеский дрон-камикадзе. В общей сложности враг применил шесть БпЛА.