В Україні оголошено масштабну тривогу через російські МіГ-31К

В Україні у ніч на четвер, 21 серпня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К№, - повідомили Повітряні сили.
Оновлено о 03:00
Місцеві ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Рівненській області. Також, за попередніми даними
Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.
Варто нагадати, що наразі у більшості областей повітряну тривогу оголошено через загрозу ударних дронів.
Раніше ми писали, що вночі, 20 серпня, ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області.
Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти. Обстрілом пошкоджено 39 приватних будинків, один двоповерховий багатоквартирний будинок, а також нежитлові та виробничі приміщення.