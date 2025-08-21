В Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К

В Украине в ночь на четверг, 21 августа, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К№, - сообщили Воздушные силы.
Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.
Стоит напомнить, что сейчас в большинстве областей воздушная тревога объявлена из-за угрозы ударных дронов.
Ранее мы писали, что ночью, 20 августа, враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка Сумской области.
Известно о более 10 пострадавших, среди которых дети. Обстрелом повреждены 39 частных домов, один двухэтажный многоквартирный дом, а также нежилые и производственные помещения.