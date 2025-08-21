В Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К№, - сообщили Воздушные силы.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.

Стоит напомнить, что сейчас в большинстве областей воздушная тревога объявлена из-за угрозы ударных дронов.

