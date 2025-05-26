В Україні оголошено масштабну тривогу через пуск ракет стратегічною авіацією РФ

Повітряні удари Росії

В ніч на понеділок, 26 травня, російські терористи масовано атакують Україну ударними безпілотниками.

О 00:43 в Києві було оголошено повітряну тривогу через наближення ворожих БпЛА.

Згодом у столиці пролунали вибухи на тлі атаки дронів.

Близько 04:00 моніторингові канали попередили про ризик удару ракетами Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

В ніч на неділю, 25 травня, агресор атакував 13 областей країни, були використані десятки балістичних і крилатих ракет, а також близько 300 "Шахедів".

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