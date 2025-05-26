В Украине объявлена масштабная тревога из-за пуска ракет стратегической авиацией РФ

Воздушные удары России

В ночь на понедельник, 26 мая, российские террористы массированно атакуют Украину ударными беспилотниками.

В 00:43 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеских БпЛА.

Позже в столице прогремели взрывы на фоне атаки дронов.

Около 04:00 мониторинговые каналы предупредили о риске удара ракетами Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В ночь на воскресенье, 25 мая, агрессор атаковал 13 областей страны, были использованы десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 "Шахедов".

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