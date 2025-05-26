В Украине объявлена масштабная тревога из-за пуска ракет стратегической авиацией РФ

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за атаки крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Группа ракет на Черкасщине и Киевщине, курс северо-западный", - сообщили военные в 04:12.
По данным мониторинговых каналов, в 04:21 вражеские ракеты держали курс на Винницкую область в направлении Погребища и Казатина.
В 04:27 Воздушные силы сообщили о движении группы ракет через Винницкую область в направлении города Староконстантинов Хмельницкой области.
В 04:30-04:35 в Староконстантинове прогремели взрывы.
В 04:37 сообщили об отсутствии крылатых ракет. Идет доразведка.
Тем временем мониторинговые каналы сообщили о дополнительном вылете 4 бортов Ту-95МС из города Энгельс. Держат курс в сторону Волгоградской - Волгодонской областей для вероятного пуска ракет.
По состоянию на 04:12 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В ночь на понедельник, 26 мая, российские террористы массированно атакуют Украину ударными беспилотниками.
В 00:43 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеских БпЛА.
Позже в столице прогремели взрывы на фоне атаки дронов.
Около 04:00 мониторинговые каналы предупредили о риске удара ракетами Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В ночь на воскресенье, 25 мая, агрессор атаковал 13 областей страны, были использованы десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 "Шахедов".
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