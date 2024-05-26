В Україні оголошено масштабну тривогу, фіксують пуск ракет стратегічною авіацією РФ

Масштабний обстріл України

В ніч на неділю, 26 травня, близько 2:30 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про імовірний пуск ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3, які раніше вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Ввечері у суботу, 25 травня, в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів типу "Шахед".

Вдень у суботу агресор вдарив керованими авіабомбами по супермаркету "Епіцентр" у Харкові. Внаслідок атаки на місці виникла масштабна пожежа, багато поранених і є загиблі.

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