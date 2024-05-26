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В Украине объявлена масштабная тревога, фиксируют пуск ракет стратегической авиацией РФ

Фото: во многих областях Украины объявлена воздушная тревога (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за пуска ракет стратегическими бомбардировщиками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Киевская, Черниговская, Сумская области - ракетная опасность", - отмечается в сообщении.

В 2:48 воздушная тревога была объявлена в Киеве. В столичной мэрии жителям посоветовали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Обновлено 4:19:

Крылатые ракеты в Тернопольской области изменили направление движения на Ивано-Франковск.

Обновлено 4:03:

Ракеты с Житомирщины заходят в Хмельницкую область, вектор движения на запад (возможно Староконстантинов).

Обновлено 3:55:

Ракеты в Житомирской области изменили направление движения и держат курс на Житомир.

Обновлено 3:42:

В Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты изменили направление, сейчас на севере Киевской области, курс западный.

Обновлено 3:29:

Воздушные силы сообщили о движении двух крылатых ракет с севера через Черниговскую область в направлении Киевской области.

Также сообщается о ракетной опасности для западных областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит так:

Масштабный обстрел Украины

В ночь на воскресенье, 26 мая, около 2:30 в Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятном пуске ракет российскими бомбардировщиками Ту-22М3, которые ранее вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Вечером в субботу, 25 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов типа "Шахед".

Днем в субботу агрессор ударил управляемыми авиабомбами по супермаркету "Эпицентр" в Харькове. В результате атаки на месте возник масштабный пожар, много раненых и есть погибшие.

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