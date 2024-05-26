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В ЗСУ заявили про імовірні пуски ракет російськими бомбардувальниками по Україні

Неділя 26 травня 2024 02:41
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В ЗСУ заявили про імовірні пуски ракет російськими бомбардувальниками по Україні Фото: російський літак Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України зафіксували імовірні пуски ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3, що раніше цієї ночі, 26 травня, вилетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками", - йдеться в заяві військових.

Перед тим в Повітряних силах інформували про те, що вночі орієнтовно 5 бортів Ту-22м3 вилетіли з російського аеродрому "Оленья". Виліт цих літаків було зафіксовано близько опівночі.

Додамо, в моніторингових групах також писали, що якщо цей виліт є бойовим і буде запуск ракет для ударів по Україні, то ворожі ракети можуть бути зафіксовані у повітряному просторі країни приблизно о третій годині ночі.

Зауважимо, російські дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22МС можуть запускати по Україні надзвукові ракети типу Х-22.

Також нагадаємо, 19 квітня один з літаків Ту-22М3 був збитий ЗСУ із зенітного ракетного комплексу С-200. Цей бомбардувальник Сили оборони "мінусували" саме в той час, коли окупанти влаштували масовану повітряну атаку по Україні.

Крім того, тоді українським захисникам також вперше вдалося збити ракети Х-22 ворога.

Детальніше про літаки Ту-22М3 та його ракети Х-22 і про характеристики - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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