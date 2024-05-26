В ЗСУ заявили про імовірні пуски ракет російськими бомбардувальниками по Україні

Сили оборони України зафіксували імовірні пуски ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3, що раніше цієї ночі, 26 травня, вилетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками", - йдеться в заяві військових. Перед тим в Повітряних силах інформували про те, що вночі орієнтовно 5 бортів Ту-22м3 вилетіли з російського аеродрому "Оленья". Виліт цих літаків було зафіксовано близько опівночі. Додамо, в моніторингових групах також писали, що якщо цей виліт є бойовим і буде запуск ракет для ударів по Україні, то ворожі ракети можуть бути зафіксовані у повітряному просторі країни приблизно о третій годині ночі. Зауважимо, російські дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22МС можуть запускати по Україні надзвукові ракети типу Х-22.