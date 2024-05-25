Росармія запустила по Україні кілька груп "Шахедів": де оголошена тривога

Російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" по території України ввечері 25 травня для чергової атаки. В низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворожі дрони-камікадзе були помічені на півдні країни, вони також прямують у бік центральних регіонів.

"Нова група ударних ворожих БпЛА з Запорізької області заходять у Дніпропетровську, курс північний. Група ударних ворожих БпЛА у Татарбунарському районі Одеської області, курс північно-західний; група ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, тим самим курсом", - йдеться в оголошенні військових о 23:25 та 23:43 відповідно..

Крім того, пізніше у Повітряних силах заявили, що були зафіксовані ще декілька груп ударних ворожих безпілотників. Вони помічені у Херсонській області, і направляються у бік Дніпропетровської області, курс - північний.

Близько 00:15 в Повітряних силах оновили дані щодо руху "Шахедів":

декілька груп ударних БпЛА у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;

одна група БПЛА у Білгород-Дністровському районі Одеської області, курсом на Одесу, інша у Татарбунарському районі рухаються північно-західним курсом;

ударні БпЛА у південній частині Полтавської області, курсом на Полтаву;

ще декілька груп ударних БпЛА у Криворізькому районі курсом на Дніпро;

ворожий дрон зафіксований у передмісті Дніпра зі сходу.

Жителів регіонів, де пролунала сирена повітряної тривоги, закликають не залишати укриття та дотримуватися правила "двох стін".

Де зараз оголошена повітряна тривога:

Повітряні удари РФ по Україні

Зазначимо, російські загарбники регулярно застосовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (росармія маркує їх як "Гєрань") для завдання ударів по території України. Також противник для таких атак часто використовує ракети та авіабомби (КАБи).

Зокрема, протягом лише однієї доби 25 травня російські терористи чотири рази били по Харкову балістикою та завдавали бомбові удари.

Під удари, серед іншого, потрапили гіпермаркет "Епіцентр", пошта, центральний парк, ліцей та інші цивільні об'єкти. Через ворожі обстріли є загиблі, багато десятків поранених.