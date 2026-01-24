В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: ворог атакує ракетами та дронами

По всій території України в ніч на 24 січня лунають сирени повітряних тривог. Триває масштабна атака РФ балістичними і крилатими ракетами та ударними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та мапу повітряних тривог.
Близько першої години ночі Україною почала ширитись повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів.
Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Невдовзі ворог почав запускати по різних регіонах України крилаті ракети.
Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд.