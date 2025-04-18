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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Ілюстративне зображення: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:19 повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:19 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пишуть Повітряні сили. 

Відбій повітряної тривоги 

Станом на 14:32 в Україні почали поступово оголошувати про відбій повітряної тривоги. 

Обстріли України з боку Росії

Ворог регулярно атакує українську територію застосовуючи ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію й керовані авіаційні бомби (КАБи). Під удар також потрапляють цивільна інфраструктура, що створює серйозну загрозу для українців.

До атак дронам ворог вдається кожної ночі. Наприклад, у ніч на 18 квітня він запустив проти України шість ракет та 37 безпілотних літальних апаратів. Під час обстрілу один з БпЛА влучив по приватному цеху із виробництва пасок, внаслідок чого загинула людина. Також терористи вдарили ракетою по Харкову. Наразі відомо про 98 поранених у місті.

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