В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Обстрелы Украины со стороны России

Враг регулярно атакует украинскую территорию применяя ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Под удар также попадают гражданская инфраструктура, что создает серьезную угрозу для украинцев.

К атакам дронам враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 18 апреля он запустил против Украины шесть ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов. Во время обстрела один из БпЛА попал по частному цеху по производству поясов, в результате чего погиб человек. Также террористы ударили ракетой по Харькову. Сейчас известно о 98 раненых в городе.

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