Росія вночі запустила 6 ракет й десятки дронів: як ППО відбила атаку
У ніч на 18 квітня російські терористи запустили проти України шість ракет та майже 40 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Атака відбувалась з чотирьох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Згідно з даними Повітряних сил, під час атаки ворог запустив:
- 1 балістичну ракету "Ісканедр-М" із території тимчасово окупованого Криму;
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К" із тимчасово окупованих території Запорізької області та Кримського півострова;
- 37 дронів типу Shahed й дрони-імітатори інших типів із районів російських міст Міллєрово та Курськ.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні підрозділи;
- засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 26 повітряних цілей, серед яких:
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 23 ударні дрони.
Також 10 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Через обстріл постраждали:
- Сумська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Миколаївська;
- Київська області.
Обстріли України з боку Росії
Росія щодня обстрілює територію України, застосовуючи широкий спектр засобів ураження - від артилерії та реактивних систем залпового вогню до авіабомб, крилатих і балістичних ракет. Особливо інтенсивними є атаки на прифронтові регіони та прикордонні зони.
Окрім цього, російські війська систематично використовують ударні дрони, зокрема типу "Shahed", які запускають щоночі.
Цієї ночі один з ворожих БпЛА влучив по приватному цеху із виробництва пасок, внаслідок чого загинув підприємець.
Зокрема терористи вдарили ракетою по Харкову у Страсну п'ятницю. Кількість поранених вже перевищила 70 осіб.
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