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Росія вночі запустила 6 ракет й десятки дронів: як ППО відбила атаку

П'ятниця 18 квітня 2025 10:00
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Росія вночі запустила 6 ракет й десятки дронів: як ППО відбила атаку Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 6 ракет й десятки дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 18 квітня російські терористи запустили проти України шість ракет та майже 40 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Атака відбувалась з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Згідно з даними Повітряних сил, під час атаки ворог запустив:

  • 1 балістичну ракету "Ісканедр-М" із території тимчасово окупованого Криму;
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К" із тимчасово окупованих території Запорізької області та Кримського півострова;
  • 37 дронів типу Shahed й дрони-імітатори інших типів із районів російських міст Міллєрово та Курськ.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні підрозділи;
  • засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 26 повітряних цілей, серед яких:

  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 23 ударні дрони.

Також 10 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Через обстріл постраждали:

  • Сумська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Миколаївська;
  • Київська області.

Обстріли України з боку Росії

Росія щодня обстрілює територію України, застосовуючи широкий спектр засобів ураження - від артилерії та реактивних систем залпового вогню до авіабомб, крилатих і балістичних ракет. Особливо інтенсивними є атаки на прифронтові регіони та прикордонні зони.

Окрім цього, російські війська систематично використовують ударні дрони, зокрема типу "Shahed", які запускають щоночі.

Цієї ночі один з ворожих БпЛА влучив по приватному цеху із виробництва пасок, внаслідок чого загинув підприємець.

Зокрема терористи вдарили ракетою по Харкову у Страсну п'ятницю. Кількість поранених вже перевищила 70 осіб.

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