В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 11:25, як й відзначалось вище, тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:25 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - написали Повітряні сили.

Перед цим вони попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Обстріли України

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до обстрілів України дронами й ракетами. У ніч на 28 січня ворог запустив сотню безпілотників. Станом на ранок Повітряні сили повідомили про:

збиття 65 дронів;

28 дронів, що були локаційно втрачені;

перебування одного з дронів у повітряному просторі України.

Внаслідок атаки в низці областей були зафіксовані пошкодження й руйнування. У Київській області через падіння уламків дрона сталась пожежа у музеї ретро-автомобілів.