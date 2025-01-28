В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 11:25, как и отмечалось выше, тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:25 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - написали Воздушные силы.

Перед этим они предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 13:33 в областях и Киеве начали постепенно объявлять об отбое воздушной тревоги.

Обстрелы Украины

Почти каждую ночь российские террористы прибегают к обстрелам Украины дронами и ракетами. В ночь на 28 января враг запустил сотню беспилотников. По состоянию на утро Воздушные силы сообщили о:

сбитии 65 дронов;

28 дронах, которые были локационно потеряны;

пребывании одного из дронов в воздушном пространстве Украины.

В результате атаки в ряде областей были зафиксированы повреждения и разрушения. В Киевской области из-за падения обломков дрона произошел пожар в музее ретро-автомобилей.