В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина (отбой)
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:25, как и отмечалось выше, тревога объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:25 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - написали Воздушные силы.
Перед этим они предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 13:33 в областях и Киеве начали постепенно объявлять об отбое воздушной тревоги.
Обстрелы Украины
Почти каждую ночь российские террористы прибегают к обстрелам Украины дронами и ракетами. В ночь на 28 января враг запустил сотню беспилотников. По состоянию на утро Воздушные силы сообщили о:
- сбитии 65 дронов;
- 28 дронах, которые были локационно потеряны;
- пребывании одного из дронов в воздушном пространстве Украины.
В результате атаки в ряде областей были зафиксированы повреждения и разрушения. В Киевской области из-за падения обломков дрона произошел пожар в музее ретро-автомобилей.
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