Росія вночі запустила сотню дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 28 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України сотню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 65 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Обстріли України з боку Росії

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до атаки на Україні безпілотниками, а також ракетами, що створює загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 27 січня ворог запустив 104 безпілотних літальних апаратів й дронів імітаторів. Тоді ж ППО знищила 57 з них. Під час обстрілу постраждали низка українських областей, але обійшлось без жертв.

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