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Росія вночі запустила сотню дронів: як відпрацювала ППО

Вівторок 28 січня 2025 10:24
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Росія вночі запустила сотню дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила сотню дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 28 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України сотню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 65 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Дрони запускались із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 09:30:

  • підтверджено збиття 65-ти ударних дронів у межах Київської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської та низки інших областей;
  • 28 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Два з них вилетіли у напрямку Росії й Білорусі.
  • один безпілотник перебуває у повітряному просторі України.

Внаслідок атаки дронів є пошкодження будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об'єктів, багатоквартирних й приватних будинків, а також автотранспорту.

Наразі спеціальні служби ліквідовують наслідки атаки у низці областей.

Обстріли України з боку Росії

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до атаки на Україні безпілотниками, а також ракетами, що створює загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 27 січня ворог запустив 104 безпілотних літальних апаратів й дронів імітаторів. Тоді ж ППО знищила 57 з них. Під час обстрілу постраждали низка українських областей, але обійшлось без жертв.

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