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У Київській області через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів

Вівторок 28 січня 2025 09:13
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У Київській області через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів Фото: у Київській області через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 28 січня, через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату (БпЛА), загорівся музей ретро-автомобілів. Частина транспортних засобів в ангарі була знищена й пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації (ОВА) Миколи Калашника.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено", - написав в.о. голови Київської ОВА.


Фото: у Київській області через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Падіння уламків у трьох районах області

Загалом уламки дронів були зафіксовані в трьох районах області. У двох з них пошкоджені:

  • 2 приватні будинки;
  • 3 нежитлові приміщення;
  • 3 автомобілі.

Постраждалих й влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури внаслідок обстрілу немає.

Наразі оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно обстрілює територію України, застосовуючи абсолютно різний спектр озброєння: безпілотники, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів й не тільки. Зокрема ворог вдається систематично й до нічних атак. У ніч на 28 січня дрони росіян фіксували над Києвом через що була оголошена повітряна тривога.

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