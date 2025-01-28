У ніч на 28 січня, через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату (БпЛА), загорівся музей ретро-автомобілів. Частина транспортних засобів в ангарі була знищена й пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації (ОВА) Миколи Калашника.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено", - написав в.о. голови Київської ОВА.



Фото: у Київській області через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Падіння уламків у трьох районах області

Загалом уламки дронів були зафіксовані в трьох районах області. У двох з них пошкоджені:

2 приватні будинки;

3 нежитлові приміщення;

3 автомобілі.

Постраждалих й влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури внаслідок обстрілу немає.

Наразі оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки атаки.