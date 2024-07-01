В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

В усіх регіонах України пізно ввечері, 1 липня, оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт літака МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 23:11 тривогу було оголошено по всій країні. Після оновленої інформації пішли відбої. О 23:33 тривога продовжується у Харьківській, Одеській, Луганській областях, а також у Криму.

Військові повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби на фронті в Україні відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку, але платять велику ціну за спроби просуватися.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за рік на Бєлгородську область впали десятки авіаційних бомб РФ, які окупанти зазвичай атакують Україну.

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