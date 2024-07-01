Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку, - Генштаб
Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Від початку добина фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Як повідомили у Генштабі, росіяни завдали чотири ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 33 авіаційні удари (зокрема, 50 КАБами) та 433 удари дронами-камікадзе.
Також ворог вчинив 3072 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку російські окупанти 11 разів силкувалися штурмувати оборонні рубежі в районі Глибокого, Липців і Вовчанська. Тривають чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.
17 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Успішно відбито штурмові дії поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане і Стельмахівка. Неподалік Синьківки продовжуються три боєзіткнення.
На Лиманському напрямку російські війська вчиняли також 17 атакувальних спроб - поблизу Греківки, Невського і Макіївки. П’ять боїв тривають.
Активним агресор був і на Сіверському напрямку, де зафіксовано 19 штурмових дій росіян. Локації бойових зіткнень - Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне, Виїмка, Верхньокам’янське. У районі останнього два бої продовжуються. Загарбники отримують гідну відсіч.
На Краматорському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах Нового та Кліщіївки. У Новому, на напрямку Часового Яру, одне боєзіткнення ще не закінчене.
На Торецькому напрямку росіяни намагалися 19 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 16 атак, три ще тривають.
Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян. І надалі триває відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход, Нетайлове.
Як зазначили у Генштабі, росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника з початку доби тут становлять: в особовому складі, безповоротні - 109 окупантів, санітарні - 181, ще декілька осіб узято в полон.
Також було знищено один танк росіян, по одній БМП та МТ-ЛБ, два бронеавтомобілі "Тигр", два авто й одне багі, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також одну гармату. Серед пошкодженої техніки ворога - танк, гармата, 120-мм міномет і чотири авто.
На Курахівському напрямку загарбники намагалися сім разів просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, однак безуспішно.
На Времівському напрямку відбувалося вже 10 ворожих атак в районах Водяного й Урожайного. Відсіч однієї штурмової дії ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.
На Оріхівському напрямку зазнали невдачі дві атаки противника в бік Роботиного і Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі вісім атак росіян сьогодні успіху не мали.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, протягом минулої доби, 30 червня, на лінії фронту зафіксовано 142 бойових зіткнення. Найбільше боїв точилося на Покровському напрямку.
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1110 окупантів. Від початку повномасштабної війни ворог втратив понад 543 тисячі солдатів.
Також вчора було знищено 19 танків, 66 артилерійських систем, 1 РСЗВ й іншу техніку ворога.
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